José Eduardo dos Santos, o homem que estava acima dos partidos

Ontem, durante as cerimónias fúnebres de José Eduardo dos Santos, sintonizei a televisão no canal público TPA e fiquei a pensar que na Coreia do Norte a narrativa não deve ser muito diferente. O jornalista que ia dando conta do que se passava na Praça da República falava do antigo Presidente com uma convicção e comoção que pensava que estava a ouvir algum pastor de uma seita religiosa. O jornalista não se cansava de dizer que JES foi uma figura “suprapartidária” - calculo que Jonas Savimbi deve ter dado pulos no túmulo - e que conseguiu a unanimidade em Angola. Quando se fala assim, com tanta bajulação, é difícil contra-argumentar. José Eduardo dos Santos é uma figura incontornável do país, mas daí a ser consensual vai toda uma distância que foi demonstrada nas urnas. O legado do antigo Presidente foi chumbado em quase toda a linha e ainda se espera para ver o que vão dar os resultados finais das eleições de dia 24, já que a UNITA diz ter números bem diferentes dos apresentados pela Comissão Nacional Eleitoral, um organismo que dançou mais nos últimos dias do que John Travolta no filme Saturday Night Fever, dizendo que não sabia quando apresentaria os resultados, para logo depois os apresentar. Supostamente, hoje dará os últimos passos com a divulgação dos resultados finais das eleições, não esperando pela contestação do partido de Adalberto Costa Júnior.

Independentemente do que se venha a apurar, espera-se que a UNITA e o MPLA façam um grande apelo à calma, pois as imagens que circulam nas redes sociais não são nada abonatórias para a tranquilidade do país. Assiste-se a agressões de cidadãos que vão vestidos com camisolas do MPLA ou da UNITA e isso é miserável. Em Angola, a população veste as t-shirts dos partidos como os adeptos do futebol se equipam em dia de jogo.

P. S. A Justiça espanhola libertou rapidamente o corpo de José Eduardo dos Santos não esperando pelo recurso dos filhos. Curiosamente, rapidamente se começou a especular que o Governo angolano está na disposição de facilitar negócios entre os dois países. Se é verdade ou não, logo se verá. Mas que foi estranho tanta rapidez, lá isso foi.