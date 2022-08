Vila Real. Incêndio combatido por 246 homens, 74 viaturas e 1 avião

O incêndio que deflagrou no sábado à tarde em Senhora da Graça, em Mondim de Basto, distrito de Vila Real, ainda não está dado como dominado e "mantém-se em curso, não circunscrito”.

Estão no local 246 operacionais, 74 viaturas e um meio aéreo, segundo a Autoridade Nacional da proteção Civil. As chamas não estão colocar habitações em risco, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) à agência lusa.

Também em Vila Real ainda lavra um outro incêndio, que está a mobilizar 43 operacionais, 11 viaturas e dois meios aéreos.