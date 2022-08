Só a Culturgest resiste

A administração da Caixa Geral de Depósitos, liderada por Paulo Macedo, ainda não entregou os pontos, mas o primeiro-ministro -tal como o Nascer do SOL noticiou na última edição - não está pelos ajustes e reivindica mesmo todo o edifício-sede da Avenida João XXI para o Governo, com exceção da parte até hoje ocupada pela Culturgest, nomeadamente a zona do grande auditório. Tudo o resto - ocupado pela CGD - vai ter de mudar-se dali.