Alemanha diz que "há um grande consenso" com a Península Ibérica para construção do gasoduto

Alemanha diz que "há um grande consenso" com a Península Ibérica para construção do gasoduto

Esta certeza surge durante as declarações do porta-voz do governo alemão e também a poucos dias antes de uma visita do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, à Alemanha.