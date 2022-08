Coldplay em Portugal. Reclamações contra bilheteiras disparam

A corrida massiva e inédita para os bilhetes dos concertos da banda Coldplay motivou o registo repentino de reclamações dirigidas às bilheteiras. Segundo o Portal das Queixas, já são “quase 70”, sendo que a See Tickets é a empresa que reúne 63% do total das queixas.

Segundo esta plataforma, já foram registadas “68 reclamações” dirigidas às bilheteiras. “A See Tickets é a entidade com maior volume de queixas (43), segue-se a Ticketline (23) e a Worten (2)”, apontou em comunicado ao qual o Nascer do Sol teve acesso.

Os consumidores reclamaram de vários problemas, todos relacionados com a compra de bilhetes. “No caso da See Tickets, a queixa principal está relacionada com o download/acesso aos bilhetes. Já com a Ticketline, o principal motivo de reclamação reporta-se às filas de espera virtuais”, esclareceu.

Em relação à Worten, foram registadas reclamações diferentes. Há conhecimento de um caso de “um consumidor, com mobilidade reduzida, que se queixa de não ter sido dada prioridade na fila e, um outro caso, que reclama da falta de bilhetes na loja de Penafiel”.

Os concertos da banda britânica já são considerados “o evento mais cobiçado de sempre em Portugal”. Coldplay esgotou ontem os três concertos que irá realizar no Estádio Cidade de Coimbra, tendo ainda aberto uma quarta data.

Dada a elevada procura, seja na internet, com mais de 200 mil pessoas na fila da Ticketline, mas também em lojas físicas, originando filas enormes em lojas como a FNAC e a Worten de todo o país, a banda de Chris Martin acrescentou três concertos à sua passagem por Portugal. Além do espetáculo original a 17 de maio de 2023, vai atuar dias 18, 20 e 21.

Até ao momento, em Portugal, nenhuma banda tinha esgotado três estádios em Portugal de forma consecutiva. Apenas os Pink Floyd em 1994, os U2 em 2010 e Ed Sheeran em 2019 tinham conseguido a proeza de esgotar dois concertos em estádios portugueses. A banda de Bono Vox também optou por Coimbra, por ficar a meio caminho entre o Porto e Lisboa, o que provocou então enormes engarrafamentos na A1.

“É inédito em Portugal, nunca houve tanta procura para um evento em Portugal!”, disse a presidente executiva da Ticketline, Ana Ribeiro, à Lusa.

Os bilhetes para o concerto iam dos 65 euros (para quem tem mobilidade reduzida) aos 150 euros, nas bancadas, passando por 85 euros no relvado do Estádio Cidade de Coimbra. Existem ainda os bilhetes VIP, que estão a ser vendidos entre 215€ e 500€.

Estes concertos estão inseridos na tour “Music of the Spheres”, que poderá ser a última da superbanda. Os Coldplay já estiveram em Portugal por várias ocasiões, a primeira das quais em Paredes de Coura, em 2000.