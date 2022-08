Coldplaymania

A já icónica banda britânica de rock alternativo vai lotando concertos um pouco por todo o Mundo e em Portugal não será excepção. Assim que foi anunciada a nova data para o nosso país na mais recente digressão logo a histeria se espalhou do Norte a Sul. Dia 17 de Maio de 2023 será por isso dia grande em Coimbra e esta quinta-feira, quando foram colocados à venda os bilhetes, muitos e muitos portugueses de todas as idades acamparam autenticamente em frente às lojas de venda oficial para garantirem os respetivos bilhetes, sendo que cada compra estava restringida a 6 bilhetes por pessoa.

Chegaram a estar 400 mil pessoas em espera na Ticketline para garantir os ingressos o que diz muito da loucura que se instalou de repente, em que parece pelos vistos, que os Coldplay são a banda preferida de muitos, o que se desconhecia por completo. A procura foi de tal forma elevada que no site oficial da banda bem cedo se anunciaram novos espetáculos e que neste momento serão já 4, todos eles no estádio de Coimbra para os dias 17,18, 20 e 21 de Setembro.

Na realidade, segundo os dados disponíveis, este terá sido o evento com maior procura de sempre em Portugal. Não sei se de facto haverá assim tantos fãs da banda, se é do feedback que tem vindo de fora, de que os espetáculos são cada vez melhores ou se à boa moda lusitana “quando fala um português, falam logo dois ou três”. O que é um facto é que existirão 4 concertos de uma banda que ficará no registo de várias gerações como “a banda” um pouco ao estilo dos “Beatles” e que tem primado pela capacidade de se manter constantemente no topo dos tops internacionais, desde o seu primeiro álbum “Parachutes”. Além das músicas que vão granjeando cada vez mais adeptos desde o “Yellow” lançado em 2000 até ao mais recente “Higher Power”, a produção absolutamente mágica e o espetáculo de som e luz tornam este um evento único o que pode explicar parte do interesse que vem sendo demonstrado pelo público.

Muitos portugueses têm aliás procurado diversas cidades europeias para poder ver e ouvir a banda londrina ao vivo, desde Madrid, Berlim ou Londres não têm sido raras as pessoas que se têm deslocado propositadamente para dançar ao som da melódica voz de Chris Martin, compositor, músico e a imagem central de um grupo que tem sabido reinventar-se e apresentar ao seu público trabalhos sempre fantásticos e concertos que fazem brilhar os olhos de qualquer um. Veja-se o exemplo de Mick Jagger que ainda há pouco tempo partilhou um vídeo no estádio de Wembley em Inglaterra ao som de “Fix You”. Isto mostra um pouco da transversalidade dos Coldplay que arrastam consigo gente de todas as gerações.

É por isso um fenómeno digno de registo e que ficará na memória de muitos como ficaram na memória dos nossos pais alguns concertos emblemáticos de que ainda hoje ouvimos falar. Mesmo sendo de facto surpreendente tanta procura por uma banda que por acaso já actuou diversas vezes em Portugal, a que provavelmente não será alheia a declaração do próprio vocalista da banda que anunciou meio em jeito de promoção que provavelmente será a última digressão por motivos ecológicos e de sustentabilidade, factores a que o grupo tem prestado uma especial atenção, do que não podemos mesmo fugir é dos factos e os factos mostram-nos que a Coldplaymania veio para ficar e que teremos 4 fantásticos concertos, na cidade de Coimbra em Maio de 2023. A febre dos concertos volta a invadir o nosso país assim como a venda do mercado secundário onde os preços já multiplicam por 4 o valor original. Veremos como a própria cidade de Coimbra terá capacidade para albergar tantos fãs da banda mundial do momento.