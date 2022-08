Lagos. Jovem de 21 anos detido por tentar matar o vizinho

Um homem de 21 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, por suspeitas de um omicídio na forma tentada.

De acordo com um comunicado esta sexta-feira divulgado pela autoridade, os factos, que ocorreram no final da tarde de dia 22 de julho deste ano em Lagos, "tiveram lugar num quintal confinante com a residência do suspeito".

"A vítima, vizinho do agressor, tentou impedir a continuação de uma situação de violência doméstica, acudindo aos gritos e pedidos de socorro da companheira do agressor", explica ainda a PJ.

Contudo, o agressor terá reagido com violência è intervenção do vizinho e aplicou-lhe um "mata leão", tendo-lhe também dado "duas pancadas na cabeça com uma pedra, de dimensões consideráveis e arestas vivas, só não lhe causando a morte devido à pronta intervenção de terceiros, alertados pela confusão e gritaria geradas".

Entretanto o suspeito fugiu, só agora sendo localizado pela PJ.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca de Lagos para aplicação de eventual medida de coação.