Putin reforça Forças Armadas russas com 137.000 militares

Vladimir Putin, Presidente da Rússia, assinou esta quinta-feira um decreto que prevê um reforço no exército russo em 137.000 soldados, entretanto em vigor no dia 1 de janeiro de 2023. As Forças Armadas russas passarão a contabilizar 1.150.628 efetivos militares.

De acordo com a agência de notícias Interfax, os quadros das Forças Armadas russas irão ultrapassar os dois milhões elementos (2,039,758), cujo número incluí civis.

Apesar do aumento significativo de soldados, o decreto não explica como será feito o processo de reforço dos quadros das Forças Armadas, se com um processo de recrutas e de voluntários ou com uma combinação de ambos.

O Kremlin tem afirmado que somente soldados russos voluntários contratados estão a participar na invasão militar à Ucrânia.