Demitido chefe de polícia no Texas devido a falhas no massacre em Uvalde

O jornal Texas Tribune indicou que o conselho do distrito escolar de Uvalde, perto da fronteira com o México, votou por unanimidade a favor da demissão de Peter Arredondo, três meses depois do tiroteio.