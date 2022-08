Paquistão. Liberdade sob fiança para o ex-primeiro-ministro Imran Khan

De acordo com o portal de notícias DWAN, o ex-primeiro-ministro do Paquistão decidiu solicitar a liberdade sob fiança junto do tribunal, sendo que o juiz Raja Jawad aprovou a medida e determinou que Khan não pode ser detido pela polícia até ao primeiro dia do próximo mês de setembro.