Ucrânia. Número de mortos em ataque a estação ferroviária sobe para 25

O mais recente balanço das autoridades ucranianas dá conta de 25 mortos num ataque com um mísseis lançado na quarta-feira pelas forças russas contra uma estação ferroviária na região de Dnipropetrovsk, na Ucrânia. O balanço anterior dava conta de 22 mortos.

Das 25 vítimas mortais, duas eram menores, tendo ainda outras 31 pessoas ficado feridas neste ataque, denunciado por Volodymyr Zelensky na quarta-feira quando intervinha, por videoconferência, numa reunião do Conselho de Segurança da ONU.

"Na sequência do bombardeamento de uma área residencial e da estação ferroviária, 25 pessoas morreram, duas delas menores. Um rapaz de 11 anos morreu debaixo dos escombros de uma casa, outro rapaz de 6 anos morreu num carro perto da estação ferroviária", escreveu na rede social Telegram o chefe-adjunto do gabinete presidencial, Kyrylo Tymoshenko, acrescentando que as operações de busca e salvamento naquele local já foram dadas como concluídas.