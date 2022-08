Angola. Eleições e um funeral

O dia de ontem foi um escalar de emoções em Angola e não se augura nada de bom, a não ser que o Governo decida rapidamente revelar os resultados das eleições. Não é fácil descrever o que se passou nas redes sociais, mas vamos a isso. A meio da tarde, depois de haver acusações de ilegalidades em algumas mesas de voto – e isso foi o menos importante – o movimento de Luaty Beirão divulgou uma sondagem à boca das urnas que dava uma vitória esmagadora à UNITA. No que diz respeito aos homens, que são aqueles que mais votam – e por lá ainda não existe essa história de género – a percentagem de votantes na UNITA terá sido de 77,9, enquanto 57% das mulheres colocaram a cruz na UNITA. O MPLA terá, segundo essa sondagem, conseguido a preferência de 30,8 das mulheres e 14,9 dos homens. Em resposta, a televisão estatal decidiu, no jornal da noite, divulgar uma sondagem feita por espanhóis, entre junho (!) e agosto, que dá a vitória ao MPLA com perto de 54%, ficando a UNITA pelos 42%.

Como é evidente, os ânimos aqueceram e os delegados da UNITA, acredito eu, que estavam nas mesas de voto, decidiram começar a publicar nas redes sociais os resultados escrutinados. E quase todos dão uma vitória clara ao partido de Adalberto Costa Júnior. Para se ter uma ideia, até os resultados da diáspora já começaram a ser divulgados, tendo, supostamente, a UNITA vencido no Porto com 488 votos contra 223 do MPLA. Também em Londres o partido do Governo é derrotado. Isto já para não falar de Angola, onde os resultados estão a cair a conta gotas... nas redes sociais.

Perante isto, como irá a Comissão Nacional Eleitoral (CNE) “guardar” os resultados até sexta-feira ou mesmo depois dessa data? Irá o povo ficar em casa ao saber que, repito, supostamente, a UNITA venceu em toda a linha? E o que acontecerá se a CNE divulgar os números na sexta-feira e der a vitória ao MPLA? Curiosamente, nesse dia, o corpo de José Eduardo dos Santos será transferido da residência oficial para a Praça da República, dando início às cerimónias oficiais.