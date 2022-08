Fechar mais cedo? Restauração afasta e garante que "seria catastrófico"

O tiro de partida foi dado pela Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) ao sugerir a redução dos horários extensivos de funcionamento no comércio e nos serviços. E apesar de não incluir diretamente a restauração defende que este deve ser um desígnio da maioria das atividades, deixando a porta aberta à restauração. Ao i, Carla Salsinha, presidente da União de Associações do Comércio e Serviços de Lisboa admitiu que os restaurantes poderão ter outros horários de funcionamento ou, até mesmo, fechar mais dias por semana, em nome da poupança de energia.

Uma hipótese afastada por Ana Jacinto, secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP). “Não nos podemos esquecer do que vivemos, viemos de dois anos difíceis, as empresas ainda não recuperaram. E, como tal, obviamente a conjuntura não é nada favorável a aplicar medidas que têm vindo a público, como a redução de horários ou a redução de funcionamento dos estabelecimentos”, diz ao nosso jornal. E não hesita: “Isso para nós é completamente inviável. Aliás, tivemos essa experiência durante a pandemia e viu-se no que deu, não estamos em condições para tomar medidas desse tipo”.

Ainda assim, a responsável admite que “é inegável que a procura neste momento é positiva do ponto de vista da hotelaria e de alguma restauração, em que as coisas estão-se a recompor”. Mas deixa um alerta: “Estamos a ser desafiados por uma série de contingências que não ajudam as empresas a terem margens de rentabilidade porque estamos a ser afetados pela inflação, pelos aumentos de preços, pelas subidas dos preços da energia e, mesmo com a subida da procura, não conseguimos repercutir os aumentos de preço de igual proporção e, como tal, as margens são muito mais reduzidas e vamos ver o que vai acontecer depois do verão”.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.