Algoritmos dos incêndios. Oposição pede esclarecimentos

As entrevistas da secretária de Estado da Administração Interna à SIC e à RTP no fim de semana estão a gerar a indignação dos partidos da oposição. Depois da Iniciativa Liberal ter questionado a forma como o Governo está a usar algoritmos na prevenção e combate aos incêndios, agora o PSD vem também pedir esclarecimentos sobre as declarações de Patrícia Gaspar.

“Nas afirmações recentes da secretária de Estado da Proteção Civil, a área ardida é inferior ao esperado, com base em ‘estudos de que o Ministério dispõe os algoritmos dizem que a área ardida (…) devia ser 30% superior’”, recorda o PSD, referindo-se às afirmações da governante.

Perante estes dados, o PSD submeteu uma pergunta ao ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, em que pede para que seja “remetido o estudo que sustenta que a área ardida deveria ser 30% superior aos atuais 92 mil hectares” de área ardida só neste ano.

Os sociais-democratas pedem igualmente que seja “remetida a informação sobre a autoria do estudo, designadamente se foi elaborado por entidades externas ao Ministério da Administração Interna e quando”.

Este pedido de esclarecimento, segue-se a uma iniciativa dos liberais que enviaram uma carta com oito perguntas a Patrícia Gaspar, questionando sobre os algoritmos que o Governo terá para fazer previsões sobre áreas ardidas.

A governante tinha desvalorizado os 92 mil hectares de área ardida, considerando que se tratava de um número inferior ao que seria esperado, face às condições meteorológicas que o país tem atravessado.

Em resposta, a Iniciativa Liberal considerou que esta trata-se de “valiosa informação científica” e que importa esclarecer de que forma os dados provenientes dos algoritmos estão a ser utilizados “e que projeções é possível fazer com base neles em termos de planeamento e de combate aos incêndios”.

“Os algoritmos foram desenvolvidos por equipas do próprio Ministério ou tiveram contributo de entidades científicas externas? Os algoritmos permitem efetuar previsões de área ardida para a totalidade da época de incêndios ou apenas para intervalos mais curtos? Os algoritmos permitem fazer previsões para a totalidade do território nacional?”, são algumas das questões colocadas pelos liberais à secretária de Estado, num requerimento assinado por todos os deputados do grupo parlamentar.

Entretanto, após a ministra da Presidência ter na segunda-feira dito que a Serra da Estrela vai “ficar melhor do que estava”, André Ventura defendeu que Mariana Vieira da Silva “dificilmemte manterá a dignidade institucional necessária para se manter no cargo” e anunciou que o Chega vai propor um “debate de urgência ou de atualidade sobre a questão dos incêndios”, no recomeço dos trabalhos parlamentares.