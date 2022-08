Incêndios. Retiradas 16 pessoas de habitação e estalagem em Mondim de Basto

Bruno Ferreira, presidente da câmara de Mondim de Basto, disse esta terça-feira que16 pessoas foram retiradas de uma estalagem e de uma habitação privada por motivos de segurança e precaução, na sequência do incêndio que lavra em Paradança, naquele concelho.

"São no total 16 pessoas que foram transportadas para o Estádio Municipal e que estão a ser acompanhadas pelos serviços de ação social do município", afirmou o autarca à agência lusa, adiantanto que, na habitação privada, foram retiradas duas pessoas com mobilidade reduzida. As restantes 14 estavam na estalagem, situada junto à Estrada Nacional 304 (EN304), que liga a vila de Mondim de Basto a Paradança.

O incêndio, que deflagrou esta quarta-feira pelas 16h00, avança em "duas frentes", lavra em zona de pinhal e, segundo o autarca, o "cenário é preocupante".