Finlândia. Sanna Marin em volta de nova polémica por foto "não apropriada" na sua residência oficial

A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, pediu esta terça-feira desculpa por uma fotografia tirada na sua residência oficial, na qual mostra duas mulheres a beijarem-se e em topless, causando novamente furor na imprensa finlandesa e nas redes sociais.

"Penso que a fotografia não é apropriada, peço desculpa por isso. Tal fotografia não deveria ter sido tirada", disse Marin em declarações aos jornalistas em Helsínquia, tendo confirmando que a imagem em causa foi tirada na sua residência oficial em Kesaranta, depois de ter assistido a um festival de música que teve lugar de 8 a 10 de julho.

Finnish PM Sanna Marin sorry for topless guest photo at official residence

In it, two women can be seen kissing each other covering up their bare chests with an official-looking sign reading "Finland".