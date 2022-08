Colisão em Aveiro provoca um morto e quatro feridos

Uma pesoa morreu e quatro ficaram feridas na sequência de um acidente que ocorreu pelas 9h50 desta terça-feira numa cruzamento perto da praia do Areão, no concelho de Vagos, distrito de Aveiro.

De acordo com o que foi possível apurar, avança o Jornal de Notícias, duas viaturas terão chocado, sendo depois uma delas projetada contra uma casa devoluta e ficando debaixo de escombros.

No acidente estiveram envolvidas pelo menos cinco pessoas, três das quais ficaram encarceradas, acabando uma delas por não resistir.

De acordo com o site da Proteção Civil, consultado pelo Nascer do Sol, pelas 12h32 estavam no local 18 operacionais e sete viaturas.