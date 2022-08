Um coração em formol que vai decidir eleições

Por que carga de água se há de andar com um coração de um lado para o outro do Atlântico, no caso para festejar os 200 anos da independência brasileira, apesar da importância no facto do dono de tal órgão?

Há gostos para tudo, já diz o povo, mas, confesso, esta história do coração de D. Pedro IV ou I, respetivamente para os portugueses e brasileiros, é daquelas que me deixam com vontade de ir a um psiquiatra, profissionais que nunca consultei, a não ser para entrevistar. Por que carga de água se há de andar com um coração de um lado para o outro do Atlântico, no caso para festejar os 200 anos da independência brasileira, apesar da importância no facto do dono de tal órgão? Mas, pelo que vi nas televisões, não é só no Brasil que o coração do antigo monarca desperta paixões, pois na exposição aberta no Porto há uns dias vi imensa gente na fila para não perder tal momento. Pelos vistos, a minha ideia de que essa imagem, a do coração, é horrenda, não colhe junto de muito boa gente. Cada um sabe do que gosta.

Parece que a polémica se apimentou com um provável aproveitamento de Bolsonaro, que está na luta pela reeleição, e pelo facto do dito órgão já ter ido às comemorações dos 150 anos da independência brasileira, numa altura em que o país vivia em plena ditadura militar. Estou mesmo a ver o povo das favelas a votar em Bolsonaro por ter levado o coração de D. Pedro I para abrilhantar a sua campanha eleitoral. Calculo mesmo que não durmam a sonhar com momento tão emotivo e que encham as ruas como fizeram aquando da morte de Ayrton Senna, esse sim, um herói nacional.

D. Pedro I deve dizer tanto à maioria dos brasileiros como o curling me diz a mim: zero. Mas o folclore em torno do coração é ainda mais curioso, pois o presidente da Câmara do Porto, o titular responsável para que o órgão não deixe de bater, perdão, não se danifique, faz parte da comitiva e foi a Lisboa apanhar o avião para o Brasil, com todas as medidas de segurança para que tal preciosidade não sofra danos. E Rui Moreira já garantiu que, ao contrário do que aconteceu há 50 anos, desta vez o coração não vai andar de terra em terra.

Pode ser que eu seja um insensível e que o povo brasileiro veja no coração de D. Pedro I a sua salvação...