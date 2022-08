Chega. Deputado Gabriel Mithá Ribeiro demite-se de vice-presidente do partido

Gabriel Mithá Ribeiro, deputado do Chega, anunciou esta segunda-feira que se demitiu do cargo de vice-presidente do partido. O motivo está relacionado com o afastamento do cargo de coordenador do gabinete de estudos, agora ocupado “provisoriamente” por André Ventura.

"Na sequência do meu pedido de demissão de vice-presidente do partido Chega, a 9 de julho do corrente ano, o mesmo torna-se inevitável face ao comunicado do meu afastamento do cargo de coordenador do gabinete de estudos por decisão de vossa excelência, datado de 21 de agosto”, lê-se num email endereçado por Gabriel Mithá Ribeiro a André Ventura, publicado pelo deputado no Facebook, pedindo a André Ventura que “aceite, com efeitos imediatos”, a sua “demissão de vice-presidente do partido Chega”.

Recorde-se que num despacho publicado no site do partido de extrema-direita, no domingo, pode ler-se que “nos termos das competências estatutariamente definidas, e tendo em vista o processo de reorganização dos vários órgãos partidários anunciado no último Conselho Nacional, fica atribuída ao presidente da direção nacional, provisoriamente e com efeitos imediatos, a coordenação do gabinete de estudos do partido até à aprovação, no próximo Conselho Nacional, da nova configuração orgânica”.

A mudança em causa, diz ainda a publicação, abrangerá, de acordo com o despacho, “organização, competências, membros e respetivos direitos de voto nos vários órgãos deliberativos do partido”.