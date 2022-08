Seia. Reformado de nacionalidade estrangeira detido por atear pelo menos três incêndios florestais

Um homem de nacionalidade estrangeira foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por ser o possível autor de pelo menos três crimes de incêndio florestal, que ocorreram nos dias 7,15 e 18 de agosto, todos perto da zona industrial de Seia.

De acordo com um comunicado da PJ divulgado esta segunda-feira, os incêndios foram todos ateados “por meio de chama direta” e em zonas onde o risco de propagação de chamas era elevado, devido à “continuidade horizontal e vertical do combustível existente no local e por se tratar de todo um período de muito elevadas temperaturas”.

“Só mesmo a pronta e muito eficaz intervenção dos bombeiros evitou danos de maior gravidade”, afirmou a autoridade judiciária.

O detido tem 58 anos e é cidadão de nacionalidade estrangeira. Vive em Portugal “há aproximadamente trinta anos, reformado e referenciado pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas”.

O suspeito já foi presente às competentes autoridades judiciárias e sujeito a interrogatório judicial, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, estando ainda suscetível a “obrigação de permanência na habitação, com sujeição a pulseira eletrónica, assim que fossem reunidas as necessárias condições de natureza técnica”.