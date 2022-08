Pontaria fora das quatro linhas. Mitrovic danifica carro do capitão do Fulham durante treino

O regresso do Fulham, comandado pelo português Marco Silva, à Premier League não podia estar a correr melhor. O sucesso deve-se a Aleksandar Mitrovic, uma das figuras principais da equipa britânica, que já conta com três golos marcados em três jogos. No entanto, a pontaria do jogador não está apenas afinada nos relvados, mas também fora das quatro linhas.

Quem pode comprovar isso é o colega e capitão da equipa Tom Cairney, que publicou uma fotografia na qual mostra o estado em que o internacional sérvio deixou o seu carro, depois de um remate que fugiu da vedação onde treinavam.

"Ele enviou isto para a conversa do grupo. Parece que ele se sente verdadeiramente culpado, não acham?", escreveu o jogador, dias depois de Mitrovic ter assumido as culpas pelo acidente, garantido, porém, que “não foi de propósito”.

"O carro dele estava atrás da baliza quando estávamos a treinar a finalização. Falhei um remate, a bola passou por cima da vedação, acertou no pára-brisas e partiu-o", explicou sem conter os risos.

He sent this into the group chat 😤 looks like he feels really guilty don’t you think 🙃😭 https://t.co/4DCO33hy7l pic.twitter.com/bIIuAdKHjw