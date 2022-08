Incêndios. Fogo não dá tréguas em Vila Real e em Ourém

Os incêndios continuam a não dar tréguas. Ao final do dia, o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil apontava para 11 ocorrências que inspiravam cuidados e que mobilizam 1842 operacionais, 574 meios terrestres e 26 meios aéreos. Os incêndios de Vila Real, Alenquer e Ourém são aqueles inspiram mais preocupação. “Vamos ter uma noite muito longa e com muito trabalho”, admitiu André Fernandes.

O fogo que deflagrou na zona da Samardã, serra do Alvão, em Vila Real, “avançou a grande velocidade” devido ao vento muito forte que se faz sentir.

O incêndio está a ser combatido por 365 operacionais, 106 viaturas e dois meios aéreos e causou preocupação ao presidente da câmara, uma vez que, teve três pontos diferentes de ignição e colocou em alerta três aldeias. Uma situação que, no entender, Rui Santos, o leva a concluir que “de certeza absoluta teve mão humana”.

“Estamos muito preocupados com Samardã, Benagouro e Vilarinho da Samardã. Até ao momento não houve necessidade de proceder à retirada de pessoas, mas temos tudo preparado para, se tal for necessário, possamos agir com rapidez”, apelando às populações do concelho para se auto protegerem.

Fogo de Ourém reativou-se

Também o incêndio no concelho de Ourém que tinha entrado em resolução no sábado reativou-se ao início da tarde de domingo. Ao final da tarde, as chamas, que deflagraram na zona de Cavadinha, próximo de Caxarias, estavam a ser combatidas por 454 operacionais, apoiados por 123 viaturas e cinco meios aéreos, aguardando a chegada de quatro Grupos de Reforço de Incêndios Florestais (GRIF) da Força Especial de Bombeiros, de Santarém, Leiria e Castelo Branco e de uma máquina de rastos. Para agravar a situação, em Ourém deflagrou outro fogo, às 18h, em Mosqueiro, na freguesia de Seiça, fora do perímetro queimado, que às 18h20 mobilizava 35 operacionais, oito viaturas e um meio aéreo.

Este agravamento do incêndio entre Ourém e Albergaria dos Doze, concelho de Pombal, levou a Infraestruturas de Portugal (IP) a cortar a circulação ferroviária na Linha do Norte, não havendo previsão para a sua reposição. “O incêndio está a avançar para Sul. A suspensão da circulação foi alargada para Lamarosa/Albergaria [dos Doze]. Segundo informação da Proteção Civil, de momento, não é possível adiantar uma previsão de restabelecimento da normalidade, face ao agravamento da situação”, refere a empresa.

Já na sexta-feira, a linha do Norte também esteve cortada devido ao mesmo incêndio que lavrava no concelho de Ourém, o que obrigou a CP a providenciar o transbordo rodoviário para os passageiros que circulavam nos comboios que tiveram de parar.

Também em Alenquer, o incêndio esteve a ser combatido por 319 bombeiros apoiados por 94 viaturas de combate e cinco meios aéreos e ao fecho da edição, o vereador da autarquia revelou que os operacionais no terreno estão a retirar os habitantes das casas em Abrigada, devido à aproximação das chamas.

Temperaturas altas são para se manter

Os termómetros vão chegar esta segunda-feira aos 38 graus [Celsius] em alguns distritos – é o caso de Castelo Branco e de Évora – ou andar muito próximos desses valores. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a previsão aponta para “céu geralmente limpo, com nebulosidade matinal no litoral oeste” e vento por vezes forte no litoral oeste e nas terras altas”.

Isto, numa altura, em que Portugal entrou em situação de alerta que vai estar em vigor, pelo menos, até ao final do dia de terça-feira. A decisão foi anunciada na passada sexta-feira pelo ministro da Administração Interna devido ao “aumento expectável até 5 graus [centígrados] nas temperaturas”, assim como “a manutenção da seca severa extrema em grande parte do território nacional” e os ventos fortes dos próximos dias que exigirão “a mobilização de mais meios”.

Para já, a Proteção Civil do Algarve anunciou um reforço do dispositivo de observação e de meios de combate a incêndios nos espaços rurais, no âmbito da situação de alerta. De acordo com o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil (CREPC) do Algarve foram mobilizadas pelos serviços de municipais de proteção civil, mais 52 equipas de observação e contratadas 28 máquinas de rasto pelos 16 municípios do distrito de Faro.

O que implica este estado de alerta ? São avançadas medidas de caráter excecional, como a proibição do acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem; proibição da realização de queimadas e queimas de sobrantes de exploração; proibição da realização de queimadas ou trabalhos nos espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria, com exceção dos que tenham a ver com combate a incêndios; proibição de realização de trabalhos nos demais espaços rurais com recurso a motorroçadoras de lâminas ou discos metálicos, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal e proibição da utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, estando suspensas as autorizações que tenham sido emitidas.