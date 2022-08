Coração D. Pedro. Moreira quer exposição no Porto de 5 em 5 anos

O presidente da Câmara Municipal do Porto quer que o coração do rei D. Pedro IV, guardado a cinco chaves na Igreja da Lapa, seja exposto, “pelo menos, de cinco em cinco anos” na cidade, referiu Rui Moreira à margem da assinatura, entre o município e a Embaixada da República Federal do Brasil em Lisboa, do protocolo que define as condições da transladação do coração do monarca.

O coração do monarca, cujo corpo se encontra na cidade brasileira de São Paulo, atravessa esta noite o oceano Atlântico, em ambiente pressurizado, para marcar presença nas comemorações do bicentenário da independência do Brasil, antiga colónia portuguesa que o rei conduziu à independência.

A transladação, prevista para as 00:20 de segunda-feira, será acompanhada pelo presidente da Câmara do Porto, que levará pessoalmente o coração ao Brasil com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB).

O coração de D. Pedro chega na segunda-feira pelas 09:30 (13:30 de Lisboa) à base aérea de Brasília, onde será recebido com honras militares. Da base aérea, a relíquia segue para o Palácio de Itamaraty - sede do Ministério das Relações Exteriores - na capital brasileira, de onde só sairá na terça-feira, pelas 16:00 locais, para marcar presença numa cerimónia no Palácio do Planalto - sede da Presidência - às 17:00