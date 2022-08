Marinha interceta petroleiro com “movimento suspeito”

A Marinha Portuguesa intercetou um navio petroleiro que se encontrava a “pairar dentro das águas sob jurisdição nacional”. Em causa está a vigilância de atividade de trasfega de crude em Portugal.

“O navio da Marinha NRP Cassiopeia dirigiu-se para o local, a cerca de 85 milhas náuticas a sul de Portimão, o equivalente a mais de 155 quilómetros, no âmbito da patrulha e vigilância dos espaços marítimos, para efetuar a interceção com o navio-tanque com pavilhão da República da Síria”, disse em comunicado.

De acordo com a Marinha, o petroleiro estava “perto do limite sul da Zona Económica Exclusiva (ZEE), apresentando comportamento que indiciava preparativos para a prática de abastecimento e trasfega de crude, ações conhecidas como bunkering”. E o petroleiro em causa “alegou que se encontrava com avaria nas máquinas principais e que necessitava de algumas horas para a sua reparação”. O navio indicou ainda “que estava a aguardar instruções da companhia sobre o porto de destino”.

A Marinha Portuguesa disse ainda que Portugal “ao abrigo da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, não autoriza a realização atividades de reabastecimento dentro da Zona Económica Exclusiva Nacional, por acarretarem um risco potencial para a ocorrência de poluição no mar”, sendo que horas depois, o navio retomou a navegação.