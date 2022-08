Candidato derrotado nas presidenciais do Quénia anuncia recurso à justiça

O histórico opositor queniano Raila Odinga, candidato derrotado nas eleições presidenciais da semana passada, anunciou hoje que irá recorrer aos tribunais após os resultados das eleições, que descreveu como uma "brincadeira".

Na segunda-feira, após seis dias de espera pelos 50 milhões de quenianos, o presidente da Comissão Eleitoral Independente (IEBC), um organismo independente profundamente dividido, anunciou a vitória do atual vice-presidente, William Ruto, com 50,49% dos votos contra 48,85% para Raila Odinga.

Odinga rejeitou os resultados no dia seguinte.

Numa posição surpreendente na segunda-feira à noite, quatro dos sete comissários da IEBC rejeitaram os resultados minutos antes de serem anunciados, culpando o presidente do organismo, Wafula Chebukati, pela gestão "opaca" e falta de consulta.

Dias depois, o responsável da IEBC acusou esses quatro elementos de pretenderem forçar uma segunda volta das presidenciais entre Ruto e Odinga, algo que disse ter rejeitado.

"Queremos que seja feita justiça para que a paz possa ser encontrada", disse hoje Odinga, após uma reunião com líderes religiosos, na sua casa em Nairobi.

"Decidimos usar a lei para ir ao Supremo Tribunal (...) para mostrar que isto não foi uma eleição, mas uma brincadeira", acrescentou.

A eleição marca uma quinta derrota presidencial para Odinga, embora a sua candidatura tenha sido apoiada este ano pelo Presidente em exercício, Uhuru Kenyatta, e pelo partido no poder.

Todas as eleições presidenciais no Quénia foram contestadas desde 2002, e as disputas têm por vezes conduzido a confrontos sangrentos.

Em agosto de 2017, o Supremo Tribunal anulou as eleições presidenciais após Odinga ter rejeitado a vitória de Kenyatta. Dezenas de pessoas foram mortas pela polícia em protestos.

O rescaldo das eleições deste ano foi interpretado como um teste de maturidade democrática no país com a economia mais forte da África Oriental.

Em 2007, em mais uma eleição renhida, Odinga também rejeitou o resultado sem ir a tribunal, provocando a pior crise pós-eleitoral da história do país, com mais de 1.100 mortes em confrontos inter-étnicos.

Qualquer contestação deve ser apresentada até segunda-feira, 22 de agosto, ao Supremo Tribunal, que tem então 14 dias para tomar uma decisão. Se ordenar a anulação, deverá ser realizada uma nova eleição no prazo de 60 dias.

"Estamos a fazer isto para defender a democracia e o nosso país", disse Odinga.