Autoridades espanholas dominam incêndio que durava há 9 dias em Alicante

O incêndio florestal em Vall d'Ebo (Alicante), que começou no sábado da semana passada devido a um relâmpago, foi hoje dado como controlado pelas autoridades espanholas, após consumir cerca de 12 mil hectares.

O Presidente da Comunidade Valenciana, Ximo Puig, revelou o progresso no combate às chamas, depois de participar na reunião do Posto de Comando Avançado realizada hoje de manhã, na qual foi analisada a evolução dos grandes incêndios que afetam a região, tendo dado conta também que o fogo em Bejís (Castellón) está "em processo de estabilização".

Na extinção do incêndio em Vall d'Ebo já não se trabalhava com meios aéreos, mas apenas com meios terrestres que observavam o possível ressurgimento das chamas, que queimaram um total de 12.150 hectares de terra em 100 quilómetros de perímetro.

O Consórcio Provincial de Bombeiros de Alicante indicou ainda que não espera "em breve" considerar o fogo extinto, embora "este continue a evoluir favoravelmente". O incêndio foi considerado estabilizado na sexta-feira às 10.00 horas.

De acordo com a atualização desta manhã, houve uma "evolução favorável" do incêndio devido à elevada humidade. Os meios terrestres "conseguiram controlar três áreas" de noite, nas quais trabalharam dois carros de bombeiros, duas brigadas da Comunidade e duas equipas de bombeiros de Alicante, aos quais se acrescentaram de manhã mais quatro corpos de bombeiros.