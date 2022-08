Portugal 2020 com dias contados

O prazo de execução do Portugal 2020 (PT 2020) termina dentro de 500 dias, numa altura em que o programa apresenta uma taxa de 75% e 20.100 milhões de euros gastos na execução de projetos. O programa conta com um total de 26.900 milhões de euros de fundos europeus disponíveis e 30.700 milhões de euros de montante máximo de fundos aprovados para investir na execução de projetos.

Ainda esta semana, Eugénio Rosa afirmar ao i que «o enorme atraso na utilização dos fundos comunitários está a causar graves prejuízos ao país». No final do primeiro semestre ainda estavam por utilizar 6.335 milhões de euros do Portugal 2020, que devia ter terminado nesse ano, dos 16.644 milhões do Plano de Recuperação e Resiliência só tinham sido utilizados 762 milhões de euros, sendo 17 milhões pagos às empresas privadas e o Portugal 2030 (22.995 milhões de euros para 2021-2027) ainda nem começou.

E lembrou que o novo investimento é quase sempre insuficiente «até para compensar aquele que desaparece pelo uso e obsolescência, traduzido na baixa percentagem da riqueza criada (PIB) que é investida».