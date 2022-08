Três pessoas soterradas na Madeira, uma retirada sem vida

A derrocada que, na tarde desta sábado, deixou três pessoas soterradas na zona de Vitória, em Câmara de Lobos, na Madeira, provocou a morte a uma delas, deixando as outras duas feridas.

As vítimas eram um casal, com idades compreendidas entre os 60 e os 70 anos, e a filha do casal, que tinha entre 30 e 40 anos. Enquanto que a mulher mais jovem e o pai foram resgatados com vida, a mulher mais velha não resistiu.

De acordo com uma fonte dos bombeiros sapadores do Funchal ao Notícias ao Minuto, a derrocada ocorreu numa residência privada de um único piso, em que o muro de suporte ruiu sobre outra moradia, atingindo três pessoas.

Nas operações de socorro estiveram meios dos bombeiros de Câmara de Lobos e Sapadores do Funchal, com 14 operacionais e cinco viaturas.