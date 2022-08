Guterres e Erdogan em Lviv

O secretário-geral da ONU, António Guterres, e o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, encontraram-se com o Volodymyr Zelensky, líder ucraniano, esta quinta-feira, em Lviv, para discutir, entre outros assuntos, as exportações de grão, os combates perto da central nuclear de Zaporizhzhia e uma solução diplomática para a guerra.

Nesta reunião, Guterres revelou que começam a surgir os primeiros sinais da estabilização dos mercados globais de alimentos.

«Desde a invasão russa da Ucrânia, tenho sido claro: não há solução para a crise alimentar global sem garantir acesso global total aos produtos alimentícios da Ucrânia e alimentos e fertilizantes russos. Quero expressar a minha gratidão a todas as partes pelo apoio na implementação do acordo de exportação de cereais via Mar Negro», durante a conferência de imprensa, salientando ainda que pretende alcançar a desmilitarização da central nuclear de Zaporizhzhia.

«É urgentemente necessário um acordo para restabelecer Zaporizhzhia como infraestrutura puramente civil e para garantir a segurança da área. (...) Não devemos poupar esforços para garantir que as instalações ou arredores da central não sejam alvo de operações militares. Equipamentos e pessoal militar devem ser retirados da central», reforçou.

Depois desta paragem, o chefe das Nações Unidas viajará até Odessa, cujo porto está a ser utilizado para a exportação de cereais ucranianos através do acordo impulsionado pela própria ONU e pela Turquia, e, mais tarde, para Istambul, para visitar o Centro de Coordenação Conjunta que fiscaliza o cumprimento desse pacto, explicou Stéphane Dujarric.