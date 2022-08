Índia. Mulher corta os genitais ao namorado por este ter tentado violar a sua filha

Uma mulher de 36 anos cortou o pénis ao namorado depois de o apanhar a tentar violar a sua filha - fruto de uma relação prévia.

De acordo com o jornal India Times, o cado aconteceu no estado de Uttar Pradesh, na Índia, quando a mulher saiu do trabalho e se dirigiu para casa, onde tinha deixado a filha de 14 anos com o padrasto, de 32.

"Até me atacou enquanto eu tentava salvar a minha filha, então agarrei numa faca na cozinha e cortei-lhe as partes íntimas para lhe dar uma lição", disse a mulher ao órgão de comunicação supramencionado.

O homem foi encontrado em estado muito grave pelas autoridades e está a enfrenter acusações de violação de menores. Relativamente à mulher, que garante não estar arrependida, não se sabe se enfrente alguma acusação.

Não é a primeira vez que uma mulher, na Índia, corta os genitais do marido, sendo este um fenómeno conhecido como Bobbitising - tendo este nome sido dado depois de, em 1933, uma mulher chamada Lorena Bobbit ter cortado os genitais do marido.

Também o New York Times deu conta de um caso em que a mulher cortou os genitais do marido depois de este ter dito que planeava casar novamente.