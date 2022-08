Filho de jornalista da NBC morre com síndrome de Rett

O filho de Richard Engel, jornalista da rede de televisão americana NBC, morreu vítima de síndrome de Rett. Tinha seis anos de idade.

"O nosso amado filho Henry morreu. Ele tinha os olhos azuis mais suaves, um sorriso fácil e uma gargalhada contagiante. Sempre o rodeámos de amor e ele retribuiu" escreveu o repórter, numa publicação no Twitter.

Our beloved son Henry passed away. He had the softest blue eyes, an easy smile and a contagious giggle. We always surrounded him with love and he returned it, and so much more. Mary and Richard. https://t.co/M8LV8SHv6r pic.twitter.com/21Ja6TOtjH