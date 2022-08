Família Xavier. "Nunca me meti nem dei conselhos aos meus filhos. Eles sabiam mais do que eu"

As paredes da sala da vivenda encontram-se literalmente forradas de pinturas. Algumas são de paisagens reconhecíveis, como a vila de Sines, com o castelo ao fundo, ou a ponte ‘romana’ de Tavira. Depois há naturezas-mortas, como os girassóis pendurados por cima da ombreira da porta. E muitos, muitos retratos. Foi tudo pintado por Maria do Céu, que a família trata por Babi.

“O meu pai era militar e tinha sido colocado na Índia portuguesa. Onde eu nasci, em Damão, menina diz-se ‘bai’ e o meu irmão, quando me ouvia chorar, dizia: ‘Mamã, Babi está a chorar!’. E fiquei Babi”. Um dos quadros mostra os filhos, os gémeos Carlos e Pedro Xavier: Aqui tinham eles quatro anos. Sabe como é que foi feito? Eles a brincar no jardim e eu na varanda da casa: ‘Ó Carlitos, olha para mim! Pedro, olha para mim’. Não paravam quietos”.

Maria do Céu estudou na Ilha da Madeira, mas foi na escola António Arroio que aprendeu a desenhar e pintar. Não chegou a ir para Belas-Artes. Um dia, o pai respondeu a um anúncio no jornal em que se pedia uma desenhadora de tapeçarias e ela mandou uma maquete e foi aceite. “Trabalhei sete anos e meio em tapeçaria. Fiz os tapetes do Cinema Monumental”, orgulha-se.

Foi através do Casa Pia, onde ia ver os jogos para fazer companhia ao pai, que Babi conheceu o marido, Carlos Xavier. Ele tinha sido casapiano e jogava na equipa de futebol; o pai dela era diretor do clube. Carlos, o marido, hoje com 89 anos, chegou a defrontar Eusébio e ainda se recorda bem do jogo inaugural do estádio de Pina Manique, a 29 de agosto de 1954. “Neste momento só há dois vivos dessa equipa”, lamenta.

Cerca de 20 anos depois, seria também no Casa Pia que os filhos gémeos do casal, Pedro e Carlos Xavier, dariam os primeiros passos no futebol. Jogaram juntos nos juniores do Sporting, depois Carlos foi sénior em Alvalade, passou pela Académica e transferiu-se para a Real Sociedad. Pedro representou o Estoril, a Académica, o Estrela da Amadora e ainda passou três anos numa equipa do campeonato de Hong Kong.

Reunimos os três - pai e gémeos - à volta de uma mesa, com um álbum de fotografias antigas para reavivar as memórias. O ponto de partida foi, naturalmente, o Casa Pia, equipa que esta época regressou à 1.ª Liga após 83 anos nos escalões secundários. Babi ficou por perto e pontualmente também se juntou à conversa.

Que fotografias temos aqui?

Carlos Xavier Pai: Esta é pena estar tão pequenina. Foi a inauguração do Estádio de Pina Manique. [passa para outra] Esta é quando eu jogava no Benfica de Lourenço Marques.

Carlos: O Benfica não interessa para aqui!

Carlos Xavier Pai: Olha, aqui foi quando comecei a jogar nos juniores do Casa Pia.

Passou pelos vários escalões?

Carlos Xavier Pai: Ainda era júnior e comecei a jogar nos seniores.

Porque jogava bem?

Jogava bem. Uma vez este ponta-de-lança [aponta para uma foto antiga], o Eurico Prates da Silva, deu uma entrevista e perguntaram-lhe quais eram os jogadores que mais admirava em Portugal. Sabe qual foi a resposta? ‘José Travassos e um júnior do meu clube’, que era eu. Veja lá como é que eu não jogava [risos]. Era melhor do que estes meninos… Dizem eles, eu não sei.

