Incêndios. UE já disponibilizou este ano 29 aviões em mais de 100 veículos

A União Europeia já disponibilizou este verão 29 aviões, 360 bombeiros e mais de cem veículos para responder aos pedidos de assistência dos vários países da Europa, ao abrigo do mecanismo europeu de proteção civil.

De acordo com um comunicado esta quinta-feira divulgado pela Comissão Europeia, "o serviço de cartografia de emergência por satélite «Copernicus» da UE foi ativado para fogos florestais 46 vezes, por 15 países", sendo que "cerca de 150 bombeiros da Bulgária, Roménia, Alemanha, França, Finlândia e Noruega foram destacados para a Grécia em julho e agosto para apoiar os bombeiros locais".

"Estamos perante um verão difícil na Europa, com mais de 700 mil hectares queimados até agora este ano, o valor mais alto para esta época do ano desde 2006. Até agora, o Mecanismo de Proteção Civil da UE foi ativado nove vezes por cinco países, com um grau de solidariedade sem precedentes demonstrado pelos Estados-Membros da UE", revelou o comissário europeu responsável pela Gestão de Crises.

Em julho deste ano, Portugal foi um dos Estados-membros que ativou este mecanismo.

"Continuaremos a acompanhar a situação 24 horas por dia através do nosso Centro de Coordenação de Resposta a Emergências em Bruxelas e a mobilizar a assistência necessária", disse o mesmo responsável.

O executivo-comunitário lembra que qualquer Estado-membro pode ativar o mecanismo de proteção civil da UE para solicitar assistência no combate aos incêndios florestais, apontando que este mecanismo "reforça a resposta da proteção civil da UE, criando uma reserva que é mobilizada quando não existem outros meios nacionais disponíveis".