Covid-19. China testa peixes (com vídeo)

Várias cidades costeiras à volta da China começaram a fazer testes de despiste ao covid-19 aos pescadores, mas também aos peixes vivos para atenuar a propagação da variante Ómicron, altamente contagiosa.

“Nós testamos ao mesmo tempo humanos e aquilo que eles capturaram”, disse um membro do Departamento Municipal de Desenvolvimento Oceânico de Xiamen, citado pela imprensa local.

Catch of the day! It doesn't matter if you're young or old, fish or crab - can't escape China's zero-covid policy and the nucleic acid tests. pic.twitter.com/stoqsGyYf1