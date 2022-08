Primeira-ministra da Finlândia filmada a dançar e a cantar, oposição quer teste de deteção de drogas

Sanna Marin, a primeira-ministra da Finlândia, foi filmada a dançar e cantar em festas, estando agora envolvida em uma nova polémica, com a oposição a tecer duras críticas e a exigir que a reponsável faça um teste de deteção de drogas.

Depois do assunto ter 'explodido' na imprensa finlândesa, Sanna Marin, em conferência de imprensa dada na manhã desta quinta-feira, disse não ter "nada a dissimular ou a esconder".

“Dancei, cantei, celebrei, fiz coisas que são legais", deixou claro a primeira-ministra, acrescentando que como os vídeos são "privados e publicados num evento privado" confiou que "não seriam publicados".

Marin parece não se sentir intimidada com o escrutínio e com a polémica, assegurando que irá "ser exatamente a mesma pessoa" que foi até agora, esperando "que isso seja aceite".

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw