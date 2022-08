Presidente da República enaltece papel de António Guterres nas negociações do conflito na Ucrânia

O Presidente da República enalteceu, esta quinta-feira, o papel crucial do secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, nas negociações do conflito na Ucrânia.

“Numa linha de coerência com as atuações no conflito da Ucrânia, em que já obteve sucessos visíveis em matéria de fornecimento de cereais, António Guterres, promove, agora, novas pontes de diálogo entre a Ucrânia e a Turquia”, apontou Marcelo Rebelo de Sousa numa nota divulgada hoje no site da Presidência da República.

O chefe de Estado destacou o papel de Guterres num dia em que o líder da ONU se deslocou para a Ucrânia, onde irá reunir-se com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, na cidade de Lviv.

Para Marcelo, António Guterres é essencial para o “multilateralismo das organizações internacionais e do contributo da ONU”.

Além das reuniões com os líderes dos países, Guterres também será esperado por uma concentração em apoio dos prisioneiros de guerra ucranianos que se renderam às forças russas em Mariupol.

Familiares desses presos de guerra vão pedir a Guterres e a Erdogan ajuda para garantir a segurança dos visados em cativeiro na Rússia ou em territórios controlados por Moscovo.