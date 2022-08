Não se pode projetar o futuro sem conhecer o passado e estar muito atento ao presente. É chamada visão prospetiva que é preciso desenvolver para que haja alguma evolução da sociedade, no sentindo do aperfeiçoamento de toda a tecnologia, ao nosso alcance, para facilitação do nosso dia-a-dia.

É não só evolução, mas sobretudo, facilitação, poupança de esforço e tempo além de aperfeiçoamento. Quando um escrito publicado em 2022 (agosto), mas escrito há 30 anos atrás, é motivo de boa crítica, isto significa que estivemos parados, estagnados, 30 anos, ou seja, perdemos oportunidade de uma evolução, do desenvolvimento de um setor, importante como por exemplo a estrutura da Motricidade Humana vs. a Cinesiologia, ou seja, a ciência que estuda o movimento, do ajustamento de uma estrutura educativa às necessidades futuras, querendo com isto dizer, antecipando o futuro, à procura de um aperfeiçoamento e do melhor ajustamento para o futuro vindouro.

É muito difícil trabalhar com alguém sem ideias e com algum défice cognitivo, pois leva-nos à conclusão que é preciso ter muita categoria para ser chefiado por pessoas sem qualquer categoria, podendo ainda verificar-se uma situação de inversão de posições, o que, a nosso ver, consubstancia uma subversão, que põe em causa o “status quo” de qualquer organização.

A inoperância de um sistema é razão suficiente para a mudança de pessoas que, ou foram mal escolhidas, ou a meio do caminho perderam o perfil adequado ao progresso e desenvolvimento de um sistema, que precisa de ser proativo, moderno e preocupado com qualquer tipo de estagnação. A capacidade de nos criticarmos a nós próprios e, sobre tudo a força de caráter que nos leve a deixar uma organização, em que deixámos de acreditar, revela, lealdade a princípios, independência e determinação, tudo em prol do desenvolvimento. Não se compreende, nem se pode aceitar, que quem está preocupado com o futuro, trave, retarde ou dificulte o desenvolvimento de um sistema orgânico só porque tem medo que não o escolham para o projeto.

O futuro está aberto a todos os homens de boa vontade que querem mudar o presente e acabar com a mediocridade. A força de integridade de caráter impõe-se, por si própria, o medo é típico daqueles que receiam o futuro com medo de nele não terem lugar. Não é dessas pessoas que o país precisa. E não possível que um país, como Portugal, tenha no desemprego, ou na prateleira, os seus melhores filhos, então aí temos que arranjar árbitros “sérios e isentos” para evitar o caos.