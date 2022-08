Jaime Marta Soares. "Tenho muito medo de setembro e outubro em matéria de incêndios"

Mais uma verão, mais uma vez, o país está a arder. Continuamos a não aprender a lição?

Continuo a repetir o que disse há mais de 60 anos, pois foi nessa altura que comecei a apagar fogos. Sou um prático, não sou um teórico. Muitas vezes, os teóricos, os experts nunca quiseram ouvir aqueles que, no terreno, foram construindo o seu conhecimento de anos e anos. Fui comandante operacional e tenho uma vasta experiência e disse, durante muito tempo, que o problema da floresta portuguesa era estrutural, era de prevenção.

Por isso, devíamos ter começado logo a fazer o cadastro para definir uma estratégia de planeamento e de ordenamento. É preciso fazer planos de ordenamento territorial, florestal, com cabeça, tronco e membros. Mas o que acontece? Muitas vezes chocávamos com os senhores professores, com os conhecedores e com alguns políticos, nomeadamente na própria Assembleia da República, por onde passei, em que muitos falavam com alguma categoria mas muitos não sabiam o que era um eucalipto ou um chaparro.

Ao longo dos anos foram feitos muito estudos, muitas comissões independentes, cujas conclusões estão hoje nas prateleiras da Assembleia da República, na biblioteca, sem nunca terem sido postas no terreno e sem nunca terem passado para a legislação.

Mas o cadastro dos terrenos já foi posto em prática...

O problema é que cerca de 95/96% da floresta portuguesa é privada. No entanto, se houver planeamento e ordenamento, a floresta arde menos. As juntas de freguesia deviam gerir essa pastas, alguns concelhos tiveram essa consciência e passaram essa responsabilidade para as freguesias, mas depois as freguesias debatem-se com problemas de não entendimento de que a floresta tem de se tornar rentável, porque se ela não se tornar rentável ninguém quer saber da floresta para nada e, muitas vezes, as freguesias não têm capacidade financeira para resolver os problemas urbanos, quanto mais rurais.

É certo que o problema tem-se arrastado e Governo atrás de Governo e ministros atrás de ministros ninguém resolve. Há uns 30 e tal anos disseram que perdemos 30 e tal anos sem fazer nada em relação à floresta e eu disse: ‘Não são 30 são 60: 30 anos em que não se fez nada e 30 para ver se se conseguia fazer alguma coisa’. A par disso temos de ter em conta a envolvente da área do mediterrâneo, o que faz com que sejamos um país com altas temperaturas e, muitas vezes, com baixas taxas de humidade.

E a partir do momento em que assistimos ao aquecimento global do planeta deveríamos começar a impor um planeamento estratégico da floresta. Recordo que, em 1986, Cavaco Silva – e para mim foi o único primeiro-ministro a ter uma palavra a dizer nesta matéria, e isto sem clubismo partidário – disse que o nosso petróleo verde era a floresta e nomeou a Comissão Nacional Especializada de Fogos Florestais (CNEFF).

Mesmo com pouco dinheiro e sem cadastro, a CNEFF ia fazendo muita prevenção, porque havia um diálogo próximo e com influência entre as freguesias, as câmaras municipais, em que foram feitos milhares e milhares de projetos e de obras de âmbito florestal. Foi, nessa altura, que se fez as helipistas, os aeródromos, os heliportos e, mesmo com pouco dinheiro, ia-se fazendo a limpeza de estradas e caminhos, iam-se fazendo bolsas de água.

No entanto, as próprias estruturas, o próprio sistema, nomeadamente os serviços florestais, não pararam enquanto não deitaram abaixo a CNEFF. Todas estas questões têm a ver fundamentalmente com o problema estratégico da prevenção estrutural da floresta, em que nada disso é feito. Se for hoje a Pedrógão vai ver que hoje arde na mesma como ardeu em 2017. Por isso tenho dito isso várias vezes: ‘Cuidado que Pedrógão pode vir a repetir-se’.

Felizmente até agora não se repetiu e acredito que não se venha a repetir em termos de mortes. E depois há municípios que fazem zonas de proteção, de alargamento, outros não. Tudo é feito conforme o tipo de conveniência e de compadrio até político-partidário. Isso são coisas vergonhosas e continuamos a ver isso nesta dimensão.

