Serra da Estrela. PCP vai questionar Comissão Europeia

Incêndios

Uma delegação do PCP, onde esteve incluída a eurodeputada Sandra Pereira, marcou presença em várias áreas afetadas pelo grande incêndio da Serra da Estrela, que lavra desde a semana passada no distrito da Guarda. Por lá, a deputada do Parlamento Europeu contactou com quem “defende a natureza, com quem preserva a importância da propriedade comunitária, com quem se emocionou ao falar da perda de animais, com quem luta para defender as suas casas e negócios”, pode-se ler em nota do PCP.

Questão

No mesmo comunicado, os comunistas revelam ainda que a eurodeputada vai questionar a Comissão Europeia sobre eventuais apoios disponíveis para ajudar os lesados e repor a capacidade produtiva da região.

Problemas estruturais

“Ficou evidente a falta de resposta a problemas estruturais como a falta de apoio ao mundo rural, destruição da produção agropecuária e de estruturas e serviços públicos”, contam ainda os comunistas, acusando o Executivo de António Costa de se esforçar “em passar o ónus dos incêndios para as populações e ações individuais”.