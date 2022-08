Líder da ONU reúne-se esta quinta-feira com Zelensky e Erdogan

António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas (ONU) vai estar, entre quinta-feira e sexta-feira na Ucrânia, onde se reunirá com o presidente daquele país, Volodymyr Zelensky e com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciaram esta quarta-feira fontes oficiais.

Na quinta-feira, Zelensky reunir-se-á com Erdogan e Zelensky em Lviv, no Oeste da Ucrânia, e no dia seguinte o português visitará Odessa, no sul do país, cujo porto é utilizado para a exportação de cereais ucranianos através do acordo impulsionado pela própria ONU e pela Turquia.

Stéphane Dujarric, porta-voz de Guterres, informou ainda que o líder das Nações Unidas vai viajar para Istambul para visitar o Centro de Coordenação Conjunta que fiscaliza o cumprimento desse pacto.

"A convite do Presidente Volodymyr Zelensky, o secretário-geral estará em Lviv na quinta-feira para participar numa reunião trilateral com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e o líder ucraniano", adaintou o responsável durante um briefing à imprensa.

Dujarric afirma ainda que é esperado que parte do encontro trilateral se concentre na revisão do funcionamento da iniciativa que possibilitou o desbloqueio das exportações de cereais pelo Mar Negro.

Recorde-se que António Guterres visitou a Ucrânia em Abril, no âmbito de uma viagem que passou também pela Turquia e pela Rússia, tendo aí abordado a evacuação da fábrica sitiada de Azovstal em Mariupol, onde estavam sitiados militares ucranianos, o que acabou por se concretizar poucos dias depois, com o apoio da ONU.