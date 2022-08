Gabriel Lopes ganha medalha de bronze nos Europeus de natação

Gabriel Lopes arrecadou, esta quarta-feira, a medalha de bronze nos Europeus de natação, na prova de 200 metros estilos. Esta é a segunda medalha para Portugal neste campeonato que está a decorrer em Roma, Itália.

O nadador de Coimbra fez o melhor tempo nas meias-finais, apurando-se para a final como o nadador mais rápido nesta prova.

A corrida final foi bastante renhida entre os três primeiros, no entanto o húngaro Hubert Kos nadou mais rápido do que os adversários na última volta, conquistando o ouro, ao passo que o italiano Alberto Razzetti conseguiu garantir a prata para o país anfitrião. O português terminou a prova no terceiro lugar, com o tempo de 1m58,34s.

A seleção portuguesa arrecadou no total duas medalhas nos Europeus. Diogo Ribeiro, atleta juvenil do Sport Lisboa e Benfica, também conquistou bronze na prova de 50 metros mariposa, na passada sexta-feira.