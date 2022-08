Estudantes de Lisboa com menos de 23 anos deixam de pagar por transportes

Os estudantes até aos 23 anos podem, desde ontem, aderir à medida que lhes permite deslocar pela zona metropolitana de Lisboa de forma gratuita.

Esta medida já existia para os residentes da capital com idade igual ou superior a 65 anos mas agora chega também aos jovens, sendo que, no caso dos estudantes do Ensino Superior que estejam inscritos nos cursos de Medicina ou Arquitetura, a medida é aplicável até aos 24 anos, inclusive.

Os estudantes podem aderir a esta medida desde dia 16 de agosto mas só podem carregar o título a partir de dia 26, para ser utilizado no mês de setembro.

Esta medida do Município de Lisboa insere-se nas metas da Sustentabilidade Ambiental, no combate às Alterações Climáticas e na melhoria da Mobilidade das pessoas, através da promoção de uma mobilidade eficiente, económica e ambientalmente sustentável.

Podem aderir a esta medida todos os munícipes com domicílio fiscal no concelho de Lisboa, com idade igual ou superior a 65 anos e que sejam portadores de cartão navegante (ou Lisboa Viva) com o perfil +65, assim como os estudantes, com idade entre os 13 e os 23 anos, portadores de um cartão navegante® (ou Lisboa Viva), com o perfil 4_18@escola.tp ou sub23@superior.tp

A adesão pode ser feita nas lojas da Carris de Santo Amaro, do Arco do Cego e do Saldanha, nos Gabinetes de apoio ao cliente da CP do Rossio e do Cais do Sodré, nos Espaços Cliente do Metropolitano de Lisboa do Campo Grande e do Marquês de Pombal, nos Espaços Navegante da Alameda, do Jardim Zoológico e de Entrecampos e nos Gabinetes de Apoio ao Cliente da Fertagus (Jovens estudantes) da Estação do Pragal.