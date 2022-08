Corpo de José Eduardo dos Santos atribuído por tribunal espanhol à ex-mulher

O tribunal espanhol determinou, esta quarta-feira, atribuição da custódia do cadáver do ex-Presidente de Angola à ex-mulher Ana Paula dos Santos. Tchizé dos Santos, filha de José Eduardo dos Santos, já adiantou que vai recorrer da decisão.

Esta decisão por parte de Tchizé dos Santos foi confirmada pela advogada Carmen Varela à agência Lusa, justificando-a com a competência do tribunal.

"Vamos interpor recurso por entendermos que a jurisdição penal não é competente para deliberar sobre este assunto, que deve ser a jurisdição civil a pronunciar-se sobre ele", apontou a jurista, ao notar que “atualmente existe um processo em curso no tribunal civil sobre esta questão".

José Eduardo dos Santos, que governou Angola de 1979 a 2017, morreu a 8 de julho, com 79 anos, num hospital em Barcelona, Espanha, onde passou a maior parte do tempo nos últimos cinco anos.

Neste momento, duas fações da família dos Santos disputam, na Vara de Família do Tribunal Civil da Catalunha, quem ficará com a guarda do corpo de José Eduardo dos Santos.

De um lado, está Tchizé dos Santos e os irmãos mais velhos, que se opõem à entrega dos restos mortais à ex-primeira-dama e também são contra a realização de um funeral de Estado antes das eleições de 24 de agosto para evitar aproveitamentos políticos.

Já do outro, está a viúva Ana Paula dos Santos e os seus três filhos em comum com José Eduardo dos Santos, que exigem o corpo e que este seja enterrado em Angola em breve.