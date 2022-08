Incêndios. PSD de Leiria considera "falta de respeito" declarações do MAI

A Comissão Política Distrital de Leiria do PSD considerou uma “falta de respeito” as declarações do ministro da Administração Interna, na Batalha, que afirmou que, desde 2017, houve uma “evolução muito positiva” no combate aos incêndios.

Em comunicado, os sociais-democratas afirmam que José Luís Carneiro foi ao distrito de Leiria afirmar que, “desde 2017, houve uma evolução muito positiva” no que respeita ao combate aos incêndios florestais e “referiu ainda que mais de 90% dos incêndios em 2022 são dominados até aos 90 minutos” e que “cerca de 90% dos incêndios não queimam mais de um hectare”.

Para aquela distrital do PSD, estas declarações, “além de revelarem uma total desfaçatez do ministro perante os trágicos incêndios que assolaram a região da Serra da Estrela nas últimas semanas, são, sobretudo, uma total falta de respeito para com as populações de Alvaiázere, Ansião, Pombal e Leiria, que em julho viram as chamas a consumir as suas propriedades (…), tendo sido evidente a falta de meios” e “as falhas do SIRESP, falhas essas que o ministro nega (…)”.

Os sociais-democratas classificam ainda as estatísticas mencionadas pelo ministro como “provocatórias e ofensivas para todos aqueles que viram deflagrar os incêndios durante dias e até semanas”.

“Se fosse verdade o que o ministro diz relativamente ao suposto reforço dos meios de combate, não teria havido necessidade de o Conselho de Ministros aprovar apressadamente esta semana a compra de veículos de combate a incêndios, numa clara demonstração de incompetência, falta de organização e planeamento”, denunciam.

“Anunciar a compra de veículos de combate a incêndios em pleno mês de agosto é só para ‘atirar areia para os olhos dos portugueses’, já que a adjudicação desses veículos só acontecerá nos meses em que não serão necessários”, lê-se ainda na nota.