Suíça. Emigrante português de 23 anos morre afogado

Um jovem português de 23 anos, que estava emigrado na Suiça, morreu na tarde de domingo numa piscina natural do rio Oberer Letten, em Zurique.

Segundo o Grupo Santiago, que detém a Rádio Santiago, o jovem é filho de uma antiga locutora daquela estação que emigrou para a Suíça há vários anos.

O jornal local 20min escreve que o jovem foi encontrado por um nadador-salvador, tendo sido este a retirá-lo da água. Apesar das manobras de reanimação efetuadas, o português não conseguiu sobreviver e o óbito foi declarado no local, estando as circunstâncias do acidente a ser apuradas.

A polícia de Zurique abriu uma investigação para obter pistas acerca do afogamento.

Na sua página de Facebook, Quitéria Teibão, mãe do jovem, prestou uma homenagem ao filho, onde o descreve como "uma estrela sempre à procura da próxima aventura, da próxima experiência" e com "uma capacidade de empatia fora do normal".