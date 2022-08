Almada. Jovem de 19 anos suspeito de tentar matar duas pessoas

Um homem de 19 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por alegadamente ter tentado matar duas pessoas, na noite de 20 de julho, em Almada.

O suspeito "intercetou as viaturas nas quais as vítimas se faziam transportar e, de seguida, atingiu, a tiro, uma dessas mesmas vítimas numa coxa e tentou atingir a outra na cabeça", diz a PJ, em comunicado, esta terça-feira. As duas vítimas são outros dois homens, com 21 e 23 anos de idade.

O suspeito acabou por ser identificado, localizado e detido "fora de flagrante delito" pelas autoridades, estando "fortemente indiciado" pela prática dos dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada e um crime de posse de arma proibida.