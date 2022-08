Hospital de Faro. Doente que se suicidou ainda não teve direito a funeral

As cerimónias fúnebres do doente que se suicidou no Hospital de Faro, a 9 de agosto, ainda não se realizaram porque a Câmara Municipal de Albufeira não tem funcionários para assegurar o enterro. “Nunca pensei que se suicidasse, nunca tinha dado um sinal. Não havia nada que apontasse nesse sentido”, explica ao i a viúva, Maria do Carmo Labiza. “Isto tudo, se a Câmara tivesse coveiro, podia ter terminado no sábado. Mas a espera continua e eu ainda sinto que o meu marido está vivo, não começámos a fazer o luto”, adianta. “Estou muito revoltada com a Câmara Municipal”, revela.

Neste momento, Maria do Carmo não tem uma única razão que a leve a diferenciar a realidade da ficção. As tragédias não precisam que se lhes acrescente mais um ponto. Este não é o caso. Sofrendo de ansiedade e insónia, Luís Manuel Labiza estava devidamente medicado para ambos os distúrbios e devia ter sido vigiado atentamente. Como o i já tinha noticiado, na semana passada, a 31 de julho, o homem de 68 anos, nado em Ferreiras, no concelho de Albufeira, deu entrada no Hospital de Faro depois de aparentemente ter caído de uma árvore - enquanto fazia a apanha da alfarroba - e apresentava múltiplas fraturas.

Na véspera de os acontecimentos se precipitarem, 8 de agosto, Maria do Carmo visitou o marido e notou-o confuso. Perdera a noção de que estava no hospital: “Se estou em casa do meu avô, porque é que estou amarrado?”, perguntou. No entanto, Maria do Carmo achou o estado psicológico do marido próprio de quem estava a ser medicado com morfina. Estava esperançosa: “Um médico que o acompanhava disse que ele até estava a melhorar e ia reduzir-lhe a medicação”. O médico mencionado, Francisco Soto Antelo, tranquilizou-a e terá sido muito atencioso.

