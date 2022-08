Vigília juntou milhares de pessoas na cidade natal de Archie Battersbee

Mais de uma semana depois de o suporte de vida de Archie Battersbee ter sido desligado, milhares de pessoas juntaram-se em Southend-on-Sea, a cidade natal do menino de 12 anos, para homenageá-lo.

No Priory Park, viam-se cartões e balões roxos, assim como mensagens escritas penduradas num pinheiro. "Amor de mãe" era uma delas, sendo ilustrada por uma fotografia de Archie com Hollie Dance, a sua mãe. "Muito, muito obrigada por nos terem apoiado quando estávamos a viver um momento horrível", disse a mulher que lutou pelo prolongamento da vida do filho até ao último minuto.

"Espero que todos - 'o exército do Archie' - me apoiem na tentativa de mudar esta lei, para que mais ninguém passe por isto", observou, tendo conversado posteriormente com os jornalistas presentes no local, contando-lhes que os últimos meses foram "muito difíceis". "Foi uma luta pela vida do meu menino. Se eu tivesse que voltar atrás, faria tudo de novo, lutaria da mesma forma", afirmou. "Vou continuar esta luta. Não tenho intenção de desistir. O Archie não quer que eu desista, ele definitivamente quer que eu continue. As coisas têm de mudar".

Recorde-se que, em abril, depois de ter amarrado o pescoço com uma ligadura e asfixiado até desmaiar, no âmbito do “Blackout Challenge”, cujo objetivo é que os jogadores apertem o pescoço até ficarem inconscientes devido à falta de oxigénio, o menino foi encontrado pela mãe.

Após ter estado internado no Royal London Hospital, em morte cerebral, Archie perdeu a vida no dia 6 de agosto. "Tragicamente, o suporte de vida de Archie Battersbee foi removido às 10h de ontem no Royal London Hospital. A sua mãe, Hollie Dance, confirmou que ele morreu às 12h15 e lutou até ao fim. Ontem perdemos Archie, o nosso lindo menino. Ele lutou contra todas as probabilidades desde abril e estamos muito orgulhosos dele", escreveu o Christian Legal Centre, organização que auxiliou a família da criança, pro bono, ao longo de quatro meses.

Sabe-se que o funeral de Archie está a ser planeado e Hollie esclareceu que os detalhes do mesmo serão confirmados brevemente.