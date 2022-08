Ranking de Xangai. Entre as melhores universidades do mundo, encontramos seis portuguesas

A Universidade de Lisboa e a Universidade do Porto surgem entre as 201.ª e 300.ª melhores do mundo no Ranking de Xangai, publicado esta segunda-feira, sendo que Harvard é a líder na lista dominada pelos EUA.

De seguida, encontramos a Universidade de Aveiro e a Universidade do Minho, entre as 400 e 500 melhores, assim como a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade de Coimbra entre os 500.º e 600.º lugares.

Na totalidade, são 39 as universidades norte-americanas que aparecem entre as 100 melhores. Se analisarmos todos os nomes, entendemos que a primeira instituição não anglo-saxónica que surge é a universidade francesa Paris-Saclay, que se encontra em 16.º lugar.

O ranking baseia-se em inúmeros itens, como o desempenho académico per capita mas também as citações de artigos científicos dos investigadores das universidades; o número de alunos e professores que receberam o Prémio Nobel ou a Fields Medals também é tido em conta, tal como os artigos publicados nas revistas "Nature" e "Science".