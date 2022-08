Homem desaparecido na barragem de Montargil continua a ser procurado pelas autoridades

Depois de terem sido suspensas pelas 19h40 deste domingo, as operações de busca pelo homem desaparecido na barragem de Montargil foram retomadas pelas 8h desta segunda-feira. A informação foi avançada à agência Lusa por fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre.

Importa referir que, no sábado, a GNR adiantou ao mesmo órgão de informação que a filha deste homem, uma menina de cinco anos, havia sido retirada ainda com vida da barragem que se localiza no concelho de Ponte de Sor. No entanto, apesar de ter sido transportada para o Hospital do Médio Tejo, em Abrantes (Santarém), acabou por perder a vida.

Até ao dia 31 de julho, morreram 88 pessoas por afogamento. De acordo com dados disponibilizados pelo Observatório do Afogamento, um sistema criado pela Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, este número era de 62 em 2021, 57 em 2020, 57 em 2019, 66 em 2018 e 71 em 2017.